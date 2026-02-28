Война в Иране 2026: что будет с нефтью в ближайшее время?

Ближневосточный регион обеспечивает четверть всей мировой нефти и почти треть - природного газа. Какие сейчас цены на нефть, что будет, если иранская нефть исчезнет с рынка и чем обернется для нефтегазовой индустрии блокировка Ормузского пролива?

Вчера США и Израиль атаковали Иран, в ответ на что Исламская Республика атаковала и Израиль, и американские базы по всему ближневосточному региону, в том числе в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Иордании и Ираке. Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше и к чему приведет полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке, однако уже очевидно, что последствия ощутит на себе весь мир.

Сколько сейчас стоит нефть?

Конец февраля нефтяные биржи встретили в бычьем тренде: цены на нефть выросли почти до 7-месячного максимума на фоне ирано-американского конфликта. В пятницу торги завершились на отметке почти в $73 за баррель нефти Brent и чуть более $ 67 за баррель американской WTI. За три месяца рост нефтяных цен составил более 14%, его причина - неопределенность в отношении того, что будет с поставками нефти после начала войны между Ираном и США/Израилем. Аналитики нефтяного рынка предполагают, что цены могут подняться выше $100 за баррель на фоне американо-израильского конфликта, однако это не предел: в марте 2022 года, в частности, нефтяные цены выросли до 13-летнего максимума в $130 за баррель.

Что будет, если иранская нефть пропадет с рынка?

На Иран приходится примерно 2% мировых поставок нефти: около 2 млн баррелей отправляется на экспорт. Практически всю свою нефть ИРИ продает Китаю, притом со скидкой. До настоящего времени скидка на иранскую нефть для Китая, который не боится ее импортировать, несмотря на санкции, составляла 7-12% по отношению к Brent. В случае, если нефтяной сектор Ирана потерпит серьезный ущерб в результате американо-израильских ударов, больше всего из-за ухода иранской нефти с рынка пострадает именно Пекин, однако даже в этом случае ситуация для КНР не будет критической:

у Китая значительные накопленные запасы нефти; и ОПЕК, и Россия смогут компенсировать потери в самое ближайшее время.

Хуже всего придется самому Ирану и особенно в условиях военного конфликта, поскольку нефтяные доходы играют крайне важную роль с точки зрения пополнения бюджета.

Блокировка Ормузского пролива

Reuters сообщает, что КСИР (Корпус Стражей Исламской революции) на фоне конфликта с Израилем и США, заблокировал судам доступ в Ормузский пролив. Важность этого пролива в том, что через него крупнейшие в Персидском заливе производители нефти - Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Катар ежегодно отправляют более 20% мирового экспорта нефти и около 30% мирового экспорта СПГ на сумму более $ 500 млрд. Основные импортеры нефти и газа, которые проходят через Ормузский пролив, это азиатские страны - Китай, Индия, Япония и Южная Корея. На них приходится более 80% всех поставок из региона.

В случае, если блокировка Ормузского пролива будет длительной, больше всех из экспортеров пострадает Саудовская Аравия, которая ежедневно через него отправляет примерно 5,5 млн баррелей нефти. Самый значительный ущерб среди импортеров углеводородов понесут Индия, которая получает 50% нефти и 60% газа через пролив, Южная Корея с 60% поставок, и Япония, получающая через Ормузский пролив три четверти нефти. По оценкам нефтяных аналитиков, блокировка пролива даже на один день может привести к росту нефтяных цен до $120 за баррель.

Что будет с нефтяными ценами?

Конфликт между США, Ираном и Израилем, который начался 28 февраля, в любом случае приведет к росту цен на нефть, в первую очередь потому, что Ормузский пролив оказался одним из театров боевых действий. При этом насколько большим и длительным окажется скачок цен на нефть будет зависеть от продолжительности военных действий в Персидском заливе и масштаба возможных разрушений энергетической инфраструктуры, в частности, Ирана. Скорее всего, рост нефтяных цен будет временным: у стран-производителей есть возможность и нарастить объемы производства, и наладить экспорт по другим маршрутам, в обход Ормузского пролива. Во время 12-дневной войны Ирана и Израиля в июне 2025 года, в частности, нефтяные цены выросли более чем на 20%, однако уже к августу упали до прежнего уровня.