США сократят участие в нескольких механизмах НАТО – СМИ

Вашингтон намерен сократить участие в 30 институтах Североатлантического альянса, информируют американские СМИ

В Пентагоне планируют сократить участие США примерно в 30 механизмах НАТО, пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно материалам публикации, на этот шаг американский президент Дональд Трамп идет с целью сократить военное присутствие Соединенных Штатов в Европе.

"Предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и ослабит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил альянса в различных областях ведения боевых действий, сообщили эти источники"

– The Washington Post

Сокращение участия США предполагается в консультативных группах, касающихся вопросов энергобезопасности, разведывательной деятельности и боевых действий на море, а также других сферах, уточнили в издании.

Этот процесс может занять некоторое время, а решение об этом, согласно источникам, было принято достаточно давно, и оно не связано с обострением отношений США и Дании на фоне заявлений Дональда Трампа о принадлежности Гренландии.