США не собираются выходить из НАТО – Вашингтон

Америка, по словам главы Минфина Скотта Бессента, не намерена покидать Североатлантический альянс. Ранее страны НАТО осудили новые пошлины Дональда Трампа, которые могут быть введены против них из-за Гренландии.

Соединенные Штаты Америки не планируют уходить из НАТО, такое заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент.

"Безусловно, мы собираемся оставаться частью НАТО"

– Скотт Бессент

Однако на вопрос о том, что более значимо для Вашингтона – судьба Гренландии либо членство в альянсе, министр не стал давать прямого ответа, назвав неверной саму постановку вопроса.

Он также выразил мнение, что главы стран НАТО, которые ранее осудили планы США по присоединению Гренландии, придут в себе и осознают потребность своих стран в том, чтобы продолжать пользоваться американским зонтиком безопасности.