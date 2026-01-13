НАТО уходит от США: страны альянса осудили новые пошлины Трампа

Восемь стран НАТО, которые могут стать объектами новых пошлин президента США Дональда Трампа из-за поддержки ими Дании по Гренландии, в совместном заявлении жестко раскритиковали позицию Вашингтона.

Страны НАТО, в отношении которых президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в размере 10% за их поддержку Дании в отношении Гренландии, издали совместное заявление, в котором осудили соответствующие угрозы американского лидера.

Текст заявления, подписанного руководством Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, распространила пресс-служба германского правительства.

В нем говорится, что эти восемь стран НАТО выражают полную солидарность с Данией и жителями Гренландии. В документе также подчеркивается, что, опираясь на стартовавший на прошлой неделе процесс, авторы заявления готовы к диалогу, который будет вестись на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, которые они твердо отстаивают.

"Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации. Мы и впредь будем реагировать единым фронтом и согласованно. Мы полны решимости сохранить наш суверенитет"

– заявление

В документе также подчеркивается, что безопасность в Арктике – это общая задача Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что сегодня также Европейская народная партия (самая крупная партия Европарламента) выразила мнение, что отношения ЕС-США опустились до самого низкого уровня за всю историю.

"Это отрезвляющий урок для Европы"

– Европейская народная партия

Напомним, что ранее Трамп анонсировал введение для Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины, которые составят 10% и останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнута договоренность "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Америкой.