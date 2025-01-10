Трамп и Гренландия 2026: как США заберут Гренландию, при чем здесь Россия и Китай?

Дональд Трамп заявил, что США установят контроль над Гренландией "легким" или "тяжелым" путем. Эти угрозы сопровождаются обвинениями в адрес России и Китая. Расскажем, где находится Гренландия, какой стране принадлежит Гренландия, зачем Гренландия США, правда ли Россия и Китай претендуют на Гренландию и как США могут забрать Гренландию.

Где находится Гренландия?

Гренландия находится в северной части Атлантического океана и является географической и геологической частью Северной Америки, хотя политически и исторически тесно связана с Европой. Это самый большой остров в мире, около 80% его территории покрыто постоянным ледяным щитом.

Континент: Северная Америка;

Северная Америка; Ближайшие соседи: Исландия - на востоке, на западе: канадский Арктический архипелаг - на западе;

Исландия - на востоке, на западе: канадский Арктический архипелаг - на западе; Протяженность: около 2 670 км с севера на юг и до 1 050 км с запада на восток.

Какой стране принадлежит Гренландия?

Несмотря на географическую принадлежность к Северной Америке, Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания (которое находится в Европе). Это означает, что формально остров принадлежит Датскому королевству, но обладает очень широкими правами самоуправления.

Статус Гренландии можно описать так:

Формальный суверенитет - Дания

Гренландия - "составная часть Королевства Дания", а не его колония или заморский департамент. Дания отвечает за внешнюю политику, оборону и безопасность острова, а также осуществляет верховную судебную власть. Монарх Дании (король Фредерик X) является главой государства для Гренландии.

Фактическое управление: Самоуправление Гренландии

С 1979 года Гренландия имеет самоуправление (автономию), а с 2009 года ее права были значительно расширены. Сегодня она самостоятельно управляет:

Внутренними делами: правительство, парламент, полиция, судебная система;

Природными ресурсами: контроль над недрами, водами, рыболовством;

Законодательством и культурной политикой;

Правом на провозглашение полной независимости через референдум.

Таким образом, говорить, что Гренландия просто "принадлежит Дании" - это упрощение. Правильнее сказать, что это государственное образование с широкой автономией в составе Датского королевства, которое имеет четкую и законную дорожную карту к возможной полной независимости в будущем, если ее население этого захочет. Именно этот сложный статус лежит в основе нынешнего геополитического кризиса.

Зачем Гренландия США?

Стремление Трампа заполучить Гренландию основано на трех фундаментальных столпах - военной стратегии, экономических интересах и долгосрочной внешнеполитической доктрине:

Военно-стратегическое доминирование

Гренландия - это естественный непотопляемый авианосец у берегов Северной Америки. Ее значение невозможно переоценить по двум ключевым направлениям:

Контроль над Северной Атлантикой. Остров является частью критически важного морского рубежа между Гренландией, Исландией и Великобританией - линии противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике;

Ракетная оборона и контроль космоса. На северо-западе острова расположена база "Питуффик", где размещен мощный радар системы раннего предупреждения. База также является ключевым узлом связи со спутниками и незаменима для новой противоракетной системы "Золотой купол".

Экономические и ресурсные интересы

Изменение климата и таяние арктических льдов открывают доступ к колоссальным богатствам:

Полезные ископаемые: По оценкам, на острове находятся значительные запасы редкоземельных металлов (необходимых для высоких технологий), урана, железа, а также потенциальные месторождения нефти и газа;

Контроль над транспортными артериями: США стремятся усилить свои позиции в споре о статусе Северо-Западного прохода, который в будущем может стать кратчайшим морским путем из Азии в Европу.

Идеологическое обоснование

Риторика Трампа и его команды уходит корнями в школу политического реализма. Они заявляют, что в конкурентном мире великих держав "сила никогда не бывает вежливой". Желание владеть, а не арендовать, проистекает из убеждения, что только полный суверенитет обеспечивает надежную защиту. Это возрождение обновленной доктрины Монро, расширяющей зону исключительных интересов США на весь Запад (включая Гренландию как часть Северной Америки) и оправдывающей односторонние действия для вытеснения конкурентов - России и Китая.

Россия и Китай претендуют на Гренландию?

Трамп неоднократно, не предоставляя доказательств, утверждал, что воды вокруг Гренландии "покрыты российскими и китайскими кораблями и подводными лодками", называя это главной причиной для вмешательства. Однако эти заявления систематически опровергаются всеми независимыми источниками.

Свидетельства местных жителей и данные разведки: Рыбаки и жители прибрежных поселений Гренландии, проводящие в море десятилетиями, единодушно заявляют, что не видели российских или китайских военных судов. Дипломаты, знакомые с отчетами разведки НАТО, подтверждают, что представления Трампа о том, что воды кишат кораблями РФ и КНР, не соответствуют действительности.

Реальная картина активности в Арктике: Активность России и Китая действительно растет, но она сконцентрирована в других районах. Россия развивает инфраструктуру вдоль своего побережья (Северный морской путь) и модернизирует свои арктические базы. Китай, провозгласив себя "околоарктическим государством", инвестирует в "Полярный шелковый путь" и научные экспедиции.

Ответ Москвы и Пекина: Китай официально отверг обвинения, назвав их "оправданием" для территориальных амбиций США. В России, со своей стороны, на абсурдные заявления Трампа сообщили, что никогда не претендовали на Гренландию.

Как США заберут Гренландию?

Администрация Трампа рассматривает спектр вариантов - от мирных до силовых, напрямую связывая свой выбор с сопротивлением Дании и Гренландии.

"Легкий путь"

Покупка или сделка. Исторически США не раз приобретали территории (Луизиана, Аляска, Виргинские острова). Трамп изначально рассматривал эту опцию. Обсуждались даже прямые выплаты жителям Гренландии для склонения их к отделению от Дании. Однако и Копенгаген, и Нуук, и политические лидеры острова всех уровней заявили: "Гренландия не продается".

"Тяжелый путь"

Силовая аннексия. Трамп и Белый дом неоднократно отказывались исключить возможность применения военной силы. Технически, учитывая наличие базы "Питуффик" и соглашений с Данией, США могут быстро нарастить присутствие. Однако этот сценарий будет означать нападение на союзника по НАТО, что вызовет беспрецедентный кризис в трансатлантических отношениях и, вероятно, санкции ЕС. Планы ЕС по отправке контингента в Гренландию уже обсуждаются.

Гибридный сценарий

Принуждение к независимости и "договору о свободной ассоциации". Наиболее вероятный сценарий - это комбинация политического давления, экономических обещаний и поддержки сепаратистских настроений. США могут попытаться убедить или принудить Гренландию провозгласить независимость от Дании (на что она имеет право с 2009 года), а затем заключить с ней договор о свободной ассоциации (по модели Маршалловых островов), передав Вашингтону контроль над обороной и внешней политикой. Это позволило бы Трампу заявить о "уважении воли гренландского народа", минимизируя прямой ущерб для отношений с Европой.