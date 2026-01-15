Внешний госдолг Грузии вырос на 8%

Минфин Грузии сообщил о росте внешнего госдолга страны на 8%. Общая сумма долговых обязательств достигла $9,29 млрд.

Госдолг Грузии перед иностранными кредиторами вырос за прошлый год на 8%, достигнув отметки в $9,29 млрд, сообщает Минфин Грузии.

По данным ведомства, большая часть долговых обязательств относится к международным финансовым организациям. Правительство страны взяло у них в долг около $6,9 млрд, что составляет более 74% от общей суммы долговых обязательств.

Больше всего кредитов Тбилиси выдали Франция ($872,9 млн), Германия ($580,2 млн) и Япония ($112,5 млн).

Также страна имеет задолженность по еврооблигациям в размере $500 млн. Нацбанк Грузии имеет долговые обязательства в размере $301 млн.