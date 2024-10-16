Суперлуние в ноябре 2025: самое большое полнолуние в году и его влияние на человека

Предпоследнее полнолуние в 2025 году наступит 5 ноября и будет самым зрелищным в ежегодном цикле. Луна будет настолько большой и яркой, что её фото можно будет сделать даже на смартфон, а наша планета будет по-особенному реагировать на лунную гравитацию. О том, каким будет ноябрьское суперлуние и как оно будет влиять на людей, рассказываем в нашем материале.

Когда самое большое суперлуние в 2025 году?

Самое большое в текущем году суперлуние произойдёт 5 ноября. Суперлуние - периодическое явление, и ежегодно случается три или четыре раза. Если суперлуние совпадает с лунным затмением, то его называют кровавым суперлунием из-за цвета, который приобретает Луна, находясь в тени, отбрасываемой Землей. Когда суперлуние - второе полнолуние за месяц, то его называют суперлуние Голубая луна. Суперлуние в ноябре 2025 года не Кровавое и не Голубое, однако оно самое яркое и крупное в году.

Почему в ноябре особенное полнолуние?

Суперлуние, если говорить простыми словами, это полнолуние, при котором Луна находится к Земле ближе, чем обычно. 5 ноября в 16:19 Луна приблизится к нашей планете на расстояние в 357 тысяч километров. Обычно между Луной и Землёй - почти 385 тысяч километров, однако в ноябре дистанция между голубой планетой и её спутником сократиться на 28 тысяч километров, благодаря чему наблюдатели смогут увидеть Луну на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Предыдущее суперлуние было 7 октября, а в следующий раз будет 4 декабря 2025 года. Однако и октябрьское, и декабрьское суперлуние не такое яркое и большое, как в ноябре.

Почему происходит суперлуние?

Причина, по которой происходит суперлуние, кроется в траектории, по которой Луна движется вокруг Земли. Очень редко небесные тела перемещаются по круглой траектории или орбите, и наш спутник не исключение: Луна за 27 суток обходит Землю по эллипсу, то есть в разные моменты она то ближе, то дальше. Самая близкая точка лунной орбиты называется перигеем, то есть когда говорят, что Луна в перигее, это означает, что небесное светило ближе всего к нашей планете. Когда достижение Луны перигея происходит в полнолуние, случается суперлуние. Противоположное полнолунию явление - это микролуние, при котором Луна находится в апогее, самой далёкой точке орбиты.

Когда начнется суперлуние?

Период суперлуний начался в октябре 2025 года, а ближайшее астрономическое явление произойдёт 5 ноября. При этом увидеть большую и яркую Луну можно будет как за день до, так и через день после суперлуния, то есть 4 и 6 ноября. Такое возможно потому, что полнолуние, чем по сути суперлуние и является, наблюдается в течение трёх дней. И хотя само по себе полнолуние/суперлуние длится всего несколько мгновений, изменения фазы Луны в течение трёх дней настолько минимальны, что наблюдателю кажется, будто их вовсе нет. Видно суперлуние в течение трех дней будет на всей планете.

Суперлуние в ноябре - Охотничье или Бобровое?

Согласно давней индийской традиции, каждое полнолуние называется по-особенному. Осенние полнолуния бывают следующими:

полнолуние в сентябре - Кукурузное/Урожайное

полнолуние/суперлуние в октябре - Охотничье

полнолуние/суперлуние в ноябре - Бобровое.

Правда, в 2025 году ситуация несколько иная. Суперлуние/полнолуние в ноябре 2025 года будет Охотничьим, а не Бобровым. Всё потому, что Урожайным называют полнолуние, которое ближе всего к осеннему равноденствию, приходящемуся на 22 сентября. В этом году к дню равноденствия ближе оказалось не сентябрьское полнолуние ( 7 сентября), а октябрьское (7 октября). Вот почему в октябре 2025 года была Урожайная Луна, а в ноябре будет Охотничья Луна.

Как суперлуние влияет на человека?

Научно доказано, что суперлуние вызывает более сильные приливы и отливы: разница с обычными днями составляет около 5 см. Некоторые учёные считают, что суперлуние может влиять на землетрясения и извержения вулканов. Несмотря на то, что полнолуние и суперлуние совершенно определённым образом влияет на океаны и морских животных, у которых обнаружена вполне чёткая зависимость от лунных циклов, в отношении человека учёные эту связь подтвердить пока не могут. Однако есть ряд исследований, в ходе которых выяснилось следующее:

разные фазы Луны, в том числе полнолуние и суперлуние влияют на сон человека;

в суперлуние увеличивается рождаемость;

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены большему риску обострения состояния в период полнолуния/суперлуния;

в суперлуние количество дорожных происшествий больше, чем в обычное время.

Кроме того, люди склонные к тревожности, в полнолуние чувствуют себя особенно уязвимо.

Суперлуние в астрологии

В астрологии суперлуние считается временем, когда человек сильнее переживает эмоции, а его интуиция обостряется. В это время люди более ярко ощущают свою связь с окружающим миром и более тонко чувствуют всё, что происходит вокруг.

Что делать в суперлуние?

Поскольку многие в полнолуние и, соответственно, в суперлуние, чувствуют себя не в своей тарелке, в эти дни лучше всего дополнительно позаботиться о своём психоэмоциональном состоянии:

во время суперлуния важно хорошо высыпаться и не пропускать приемы пищи;

физическая нагрузка должна быть не чрезмерной;

во время работы важно устраивать небольшие перерывы;

чтобы снять напряжение, можно заняться медитацией или принять расслабляющую ванну с ароматическими маслами.

Что нельзя делать в суперлуние?

С точки зрения науки период суперлуния ничем не отличается от других. Однако полнолуние и тем более суперлуние действительно влияет на сон, а значит и на настроение человека. Чтобы избежать проблем, в это время не стоит: