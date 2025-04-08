С Байконура в космос запустят мух и мышей на спутнике "Бион-М"

Сегодня с Байконура стартует биоспутник с живыми организмами – мышами, мухами, растениями и бактериями. Он пробудет на полярной орбите около месяца.

С космодрома Байконур вечером 20 августа планируется запустить ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту биоспутник "Бион-М" №2.

В "Роскосмосе" уточнили, что запуск запланирован на 20:13 мск. На борту биоспутника будут находиться живые организмы: 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Также в космос отправят семена растений, выращенных из семян, летавших на аппаратах "Бион-М" №1 и "Фотон-М" №4.

Биоспутник пробудет на полярной солнечно-синхронной орбите около месяца, уровень космической радиации там примерно на 30% выше по сравнению с орбитой МКС.

Проект призван помочь в изучении реакций живых организмов на невесомость и космическую радиацию.

По итогам эксперимента "Бион-М" №2 будет рассмотрен вопрос об отправке человека на полярную орбиту.

Отметим, что второй запуск биоспутника состоится спустя более чем 10 лет после первого – впервые "Бион-М" был отправлен на орбиту весной 2013 года.