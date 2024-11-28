Ракеты "Союз-5" будут собирать на Байконуре

Казахстан и Россия прорабатывают вопрос сборки космических ракет "Союз-5" прямо на космодроме Байконур - сейчас их производят в Самаре, однако процесс доставки изделий достаточно сложен и длителен.

Россия и Казахстан планируют организовать производство космических ракет "Союз-5" непосредственно в месте их старта, на космодроме "Байконур", чтобы упростить логистику и сократить время их доставки на стартовую площадку, сообщил премьер Казахстана Олжас Бектенов.

Сейчас российские "Союзы-5" производят в Самаре, и процесс их транспортировки в Казахстан достаточно сложен и длителен. Перенос места их сборки непосредственно в район места запуска существенно упростил бы процесс, отметил премьер, передает Sputnik Казахстан.

Еще один вопрос, стоящий на повестке дня - вывод из российской аренды участка площадью 1747 кв км. На нем Казахстан планирует создать специальную экономическую зону и работать над своими собственными космическими проектами, уточнил премьер.

Напомним, как мы сообщали ранее, первый испытательный запуск носителя "Союз-5" с нового стартового комплекса "Байтерек" на казахстанском космодроме Байконур пройдет, как и планировалось, в декабре текущего 2025 года, это подтвердил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу. Ракету на Байконур доставят в октябре.