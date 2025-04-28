Алиев и Пашинян ликвидируют Минскую группу ОБСЕ, Трамп приостановит 907-ю поправку

В армяно-азербайджанском урегулировании остается ряд нерешенных вопросов, препятствующих окончательной стабилизации мира на Южном Кавказе. Один из них – это необходимость роспуска Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для содействия завершению армяно-азербайджанского конфликта.

Армяно-азербайджанский конфликт завершился еще в ноябре 2020 года победой Азербайджана над Арменией в Карабахской войне, но МГ ОБСЕ продолжает существовать, хотя и бездействует вот уже почти пять лет. Для сохранения этой организации нет никаких оснований, поскольку поставленная перед ней задача давно выполнена, причем без ее участия. Роспуск Минской группы – логичный шаг на пути к стабилизации мира на Южном Кавказе, он станет частью международного признания завершенности и исчерпанности темы армяно-азербайджанского конфликта.

Формальное существование МГ ОБСЕ в наши дни объясняется разногласиями Азербайджана и Армении по процедуре ее ликвидации. Баку предлагает распустить структуру перед заключением армяно-азербайджанского мирного соглашения, а Ереван выдвигает вариант одновременного подписания роспуска Минской группы и мирного договора.

Сделка Пашиняа и Трампа

Согласно опубликованным через СМИ данным, роспуск Минской группы ОБСЕ будет запущен сегодня в ходе саммита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне. Ереван согласился ликвидировать устаревшую структуру до подписания мирного договора, так как увидел в этом возможность установить позитивный контакт с администрацией Дональда Трампа.

Напомним, что за неделю до инаугурации Дональда Трампа администрация Байдена подписала с Ереваном Хартию о стратегическом партнерстве Армении и США. Однако этот документ лишь навредил отношениям Пашиняна с командой Трампа, так как связал армянские власти с политическими противниками вернувшегося в Белый дом президента-республиканца. Поскольку Еревану пришлось заново налаживать связи с США, он стал искать пути для взаимовыгодной сделки – и такая нашлась в продвижении армяно-азербайджанского урегулирования.

Как известно, Дональд Трамп нацелен на формирование своего политического образа как президента-миротворца, и в этом плане ему интересны какие бы то ни было шаги к нормализации отношений Азербайджана и Армении, совершенные при участии США и непосредственно Трампа. Поэтому для Никола Пашиняна согласие на роспуск МГ ОБСЕ, объявленное в Вашитнгтоне и приближающее момент подписания мирного договора Баку и Еревана, превращается в политический капитал в армяно-американских контактах. Армения ведь ничего не теряет от роспуска Минской группы, зато приобретает благорасположение Трампа.

Парафирование мирного договора

Поскольку Дональду Трампу необходимы впечатляющие политические акции, одним заявлением о роспуске МГ ОБСЕ саммит Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне не ограничится – главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут парафирование текста мирного договора Азербайджана и Армении, а лидеры южнокавказских республик подпишут дополнительный рамочный документ об обязательствах сторон по нормализации отношений.

Парафирование текста мирного договора – это совместное, юридически обязывающее подтверждение властями стран их согласия с положениями документа. После парафирования стороны не могут выступать с претензиями к проекту мирного договора или изменять свои трактовки его статей. Процедура гарантирует взаимопонимание Баку и Еревана по тексту мирного договора, обеспечит его незыблемость. Дальше останется только само подписание и ратификация документа для его вступления в силу (что, напомним, может произойти только при ликвидации МГ ОБСЕ и устранении претензий на азербайджанские земли из армянской Конституции).

Рамочный документ, как пишут СМИ, будет назван Совместной декларацией и будет содержать:

пункт о совместном обращении сторон к генеральному секретарю ОБСЕ о роспуске Минской группы;

пункт об обеспечении беспрепятственного наземного сообщения между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой;

пункт о необходимости продолжить урегулирование отношений после парафирования текста мирного договора, что в том числе означает признание Ереваном обязательства по внесению поправок в Конституцию Армении, где все еще сохраняются претензии на территорию Азербайджана.

Приостановка 907-й поправки

Третьей составляющей саммита Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне станет, как ожидается, приостановка Дональдом Трампом действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", запрещающей США какую бы то ни было государственную помощь Азербайджану.

Напомним, что 907-я поправка была принята Конгрессом в 1992 году, в разгар Карабахской войны. Ее продавило армянское лобби для помощи Армении в оккупации территорий Азербайджана. Поправка была актом вопиющей несправедливости, поскольку "агрессором" была названа пострадавшая сторона – Азербайджан, а подлинный агрессор – Армения – не была никак ограничена в контактах с США. Принимавшие эту поправку конгрессмены даже не знали, где на Земле находятся Азербайджан и Армения и не были проинформированы ни об оккупации 20% земли Азербайджана армянской армией, ни о миллионе азербайджанских беженцев.

Тем не менее, 33 года 907-я поправка, дискриминирующая Азербайджан, является частью американского законодательства. Обычно она регулярно приостанавливается американскими президентами, но сейчас вновь действует, поскольку осенью 2023 года президент Джозеф Байден не стал продлевать ее приостановку.

Для Трампа приостановка 907-й поправки будет частью борьбы с конфликтным политическим наследием администрации Байдена, что вместе с парафированием текста мирного договора и Совместной декларацией Алиева и Пашиняна будет представлено как доказательство успешности его миротворческой внешней политики и еще один аргумент в пользу вручения американскому президенту Нобелевской премии мира.

Азербайджан, в свою очередь, получит роспуск Минской группы ОБСЕ и гарантию, что армянские власти не будут пересматривать текст мирного договора, пока готовится конституционный референдум. Также Армения обяжется перед США открыть беспрепятственное сообщение между Зангиланским районом и Нахчываном.

Наконец, Армения выгодно обменяет те действия, которые она в любом случае обязана осуществить как по предыдущим совместным документам, так и по логике урегулирования, на установление позитивных связей с администрацией Трампа.