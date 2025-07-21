Ильхам Алиев и Никол Пашинян подпишут меморандум в США – СМИ

Лидеры Азербайджана и Армении оформят в ближайшие сутки "мирный меморандум", сообщают источники. По их информации, подписанием документа завершится их встреча в американской столице.

Переговоры президента Азербайджана и премьер-министра Армении завершатся оформлением "мирного меморандума". Об этом сообщают американские чиновники.

По данным агентства Reuters, эти переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, на которых также будет присутствовать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, позволят США получить особые права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ.

Чиновники отмечают, что церемония подписания документа, который нацелен на достижение "конкретного пути к миру" и решение давнего транзитного вопроса, пройдет в Белом доме в эту пятницу.

Напомним, глава армянского правительства отправился в США накануне. Лидер Азербайджана прибыл в американскую столицу сегодня днем.