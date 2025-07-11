Баку предложил сделать Зангезурский коридор частью МТК "Север-Юг"

Маршрут Зангезурского коридора в советские времена был железной дорогой из СССР в Иран, открывая доступ российским грузам к Персидскому заливу, напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди. В связи с этим Зангезурский коридор по существу является частью Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Зангезурский коридор не только соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, но и станет новым маршрутом для межрегиональных перевозок, причем как в направлении Восток-Запад, так и в направлении Север-Юг, поскольку создаст альтернативный способ доставки российских товаров в Иран. Об этом на открытии III Шушинского глобального медиафорума в Ханкенди заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Зангезурский коридор – это "Север-Юг"

Азербайджанский лидер сразу же подчеркнул, что Зангезурский коридор послужит соединению множества стран новой транспортной артерией в условиях, когда иные транзитные пути стали более проблематичными, чем прежде. Потенциал Зангезурского коридора на первоначальном этапе – 15 млн т грузов в год.

"Речь ведь идет не только о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. Речь идет о международном транзитном коридоре"

– Ильхам Алиев

Президент АР отметил, что азербайджанский участок железной дороги в Зангиланском районе почти завершен, Баку планирует сдать его в эксплуатацию весной-летом 2026 года.

Он напомнил, что восстанавливаемые сейчас железнодорожные пути в советское время были железной дорогой в ведении АзССР, включая участок на территории АрмССР, которая из Нахчывана выводила в иранский город Тебриз, откуда поездам открывался доступ к Персидскому заливу. Полная реконструкция этой дороги позволит возобновить грузоперевозки из России в Иран по старому маршруту, что и делает ее частью Международного транспортного коридора "Север-Юг".

"С реализацией Зангезурского коридора мы по существу откроем еще одно направление коридора "Север-Юг" Не только то, о котором все говорят: из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран, а дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения грузопотока"

– Ильхам Алиев

Армянская проблема Зангезурского коридора

Если на участке "Север-Юга" Астара-Решт главной проблемой являются трудности строительства железной дороги по сложному ландшафту в Иране, то на участке через Нахчыван в Тебриз технических затруднений нет – достаточно восстановить старые советские железнодорожные пути. Однако там существует проблема политического характера – нежелание Армении участвовать в проекте Зангезурского коридора.

"К сожалению, на армянской стороне никакие работы за последние пять лет не велись, этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. Но в таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, что они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени и в политической изоляции"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана добавил, что к Армении остается много вопросов по Зангезурскому коридору, в том числе по тому, как будет организовано движение азербайджанского транспорта. Баку требует, чтобы было исполнено обязательство Еревана по Трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года – беспрепятственный и безопасный доступ из Зангиланского района в Нахчыван. Ильхам Алиев подчеркнул, что речь идет о передвижении из Азербайджана в Азербайджан, и поэтому ни граждане Азербайджана, ни азербайджанские грузы не должны контактировать с армянскими пограничниками, таможенниками и другими службами.

"Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей. Поэтому не должно быть никакого физического контакта, должны быть гарантированы меры безопасности, чтобы наши люди и грузы могли свободно передвигаться. Это вполне законное требование"

– Ильхам Алиев

Как это будет организовано, является вопросом Армении. На территории Азербайджана Зангезурский коридор будет функционировать исключительно под контролем Баку, никаких сторонних управляющих компаний ни в Зангиланском районе, ни в Нахчыване работать на железной дороге не будет, подчеркнул президент Азербайджана.