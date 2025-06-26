Ильхам Алиев ответил на вопрос Михаила Гусмана в Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос заместителя генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана, назвал базовые принципы своей политики.

В ходе III Шушинского Глобального медиафорума, проходящего в Ханкенди, заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман задал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вопрос, как ему удается проводить уникальную внешнюю политику страны по всем азимутам. Президент Азербайджана ответил ему, перечислив ее базовые принципы: всегда говорить правду своему народу, быть объективным и честным, придерживаться принципов международного права в любой ситуации.

Главное – говорить правду своему народу, а в эпоху интернета и соцсетей все, что будет сказано здесь, моментально резонирует по всему миру, и здесь сказывается многолетнее нахождение на посту президента вместе с бесценным опытом, приобретенным за это время.

"Выстроены доверительные отношения, когда можно доверять. Доверять не значит соглашаться, доверять не значит быть в какой-то степени недовольным или иметь какую-то другую точку зрения – доверять значит просто верить тому, что если человек это сказал, значит так оно и будет"

- Ильхам Алиев

Второй, не менее важный фактор – всегда придерживаться универсальных принципов международного права, и Азербайджан всегда их придерживался в любой ситуации, независимо от политических или каких-либо других предпочтений.

"Будучи страной, которая сама страдала от сепаратизма и оккупации, мы просто не могли по-другому формулировать свой подход к аналогичным ситуациям в любой точке мира. Поэтому приверженность к уставу ООН позволила Азербайджану занять достойное место на международной арене"

- Ильхам Алиев

Глава государства отметил важность использования географии для того, чтобы обезопасить себя от рисков.

"Что касается Азербайджана, то в нашей стране внутренних источников рисков не существует. Все потенциальные риски могут формироваться за нашими пределами. Поэтому обезопасить себя от сюрпризов, от каких-то рисков, не связанных с твоей деятельностью, тоже было важно, и география в данном случае сыграла важную роль"

- Ильхам Алиев

Также важным фактором успешной политики является то, что Азербайджан – одна из немногих стран, которая является членом как европейских, так и мусульманских организаций, страна активно участвует в форматах саммитов по линии Европейского Союза, Организации исламского сотрудничества, ЕСО и многих других.

"Еще важно для всех: когда учитываешь свои интересы, надо посмотреть на интересы твоего соседа. Защита национальных интересов – это основополагающий фактор политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста, этим фактором сильно злоупотреблять нельзя"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер подчеркнул: важно всегда посмотреть на ситуацию с точки зрения твоего соседа. Тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно, - добавил он.