Горит сера: в Казахстане эвакуируют жителей Шымкента

В Шымкенте из-за возгорания газовой серы эвакуированы свыше 360 человек. Остальных горожан просят закрыть окна и отказаться от прогулок.
В индустриальной зоне «Ордабасы» Шымкента в субботу загорелась техническая газовая сера. Площадь пожара превышает 1200 кв.м.
«Для тушения пожара привлечены силы департамента по чрезвычайным ситуациям – работают 84 сотрудника и 22 единицы техники. Прибыл пожарный поезд «КТЖ»
– ДЧС города
Всего в работах заняты около 120 человек.
Ведется отсыпка инертными материалами и дегазация, тушение серного пожара осложняется химической реакцией окисления серы, поделились в МЧС Казахстана.
В Енбекшинском районе были эвакуированы 364 человек, включая 200 детей. Горожан просят не открывать окна из-за едкого дыма.
Загоревшаяся сера должна была быть отправлена на завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» в Таразе.