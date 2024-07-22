Вестник Кавказа

Горит сера: в Казахстане эвакуируют жителей Шымкента

Горит сера: в Казахстане эвакуируют жителей Шымкента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Шымкенте из-за возгорания газовой серы эвакуированы свыше 360 человек. Остальных горожан просят закрыть окна и отказаться от прогулок.

В индустриальной зоне «Ордабасы» Шымкента в субботу загорелась техническая газовая сера. Площадь пожара превышает 1200 кв.м.

«Для тушения пожара привлечены силы департамента по чрезвычайным ситуациям – работают 84 сотрудника и 22 единицы техники. Прибыл пожарный поезд «КТЖ»

– ДЧС города

Всего в работах заняты около 120 человек.

Ведется отсыпка инертными материалами и дегазация, тушение серного пожара осложняется химической реакцией окисления серы, поделились в МЧС Казахстана.

В Енбекшинском районе были эвакуированы 364 человек, включая 200 детей. Горожан просят не открывать окна из-за едкого дыма.

Загоревшаяся сера должна была быть отправлена на завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» в Таразе.

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