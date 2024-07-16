Устроивший смертельный пожар на квесте в Дагестане учится на пожарного

Молодой человек, по вине которого в квест-комнате в Махачкале погибли две девушки, получает профессию пожарного. Сегодня ночью мужчина спровоцировал пожар, работая аниматором на квесте.

Мужчина, проводивший квест в Махачкале и ставший причиной пожара, убившего двух посетительниц, должен был стать пожарным, рассказали в правоохранительных структурах.

Именно по такой специальности он учится в колледже, передает ТАСС.

"Задержанный является студентом технического пожарно-спасательного колледжа города Махачкалы"

– правоохранители

Ранее сегодня подозреваемый был задержан, рассказали в Следкоме. Мужчина рассказал, что пожар возник из-за горящей перчатки, которая оказалась рядом с канистрой с бензином.

В момент возгорания на квесте были две пары. Девушки погибли – одна от отравления угарным газом, вторая получила ожоги 100% тела и скончалась в реанимации. Ожоги были и у одного из молодых людей. Сам аниматор не пострадал.

СМИ сообщали, что в момент пожара дверь квест-комнаты оказалась закрыта, и участники квеста пытались выбить ее и найти огнетушитель. Почему аниматор не участвовал в спасении и какое стечение обстоятельств привело к страшной трагедии – выясняют правоохранители.