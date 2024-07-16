Стандарт для квестов могут разработать в Госдуме

После сегодняшней трагедии в Дагестане в Госдуме предложили создать стандарты для квестов, чтобы в дальнейшем свести к минимуму подобные происшествия. Свод правил для организаторов квестов уже имеется в отношении несовершеннолетних.

В Госдуме предложили ввести ГОСТ для всех квестов в России. С этим предложением выступила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина после сегодняшней трагедии в Дагестане.

"Сделать квесты более безопасными поможет введение обязательного ГОСТа для всех видов таких развлечений. В 2024 году уже был введен стандарт для квестов с участием детей. Теперь нужно создать такой же и для взрослых"

- Екатерина Стенякина

Она напомнила, что стандарты были введены из-за участившихся несчастных случаев. Сейчас там прописан запрет на использование открытого огня, любого оружия, химических и горючих веществ, связывания и других способ ограничения движения.

Идея ввести подобные ограничения для взрослых уже обсуждалась, поэтому если появится законодательная инициатива по данному вопросу, его начнут прорабатывать.

Что случилось на квесте в Махачкале?

Несчастный случай произошел сегодня ночью в столице Дагестана в квест-комнате под названием "Дом ужасов", где в возникшем пожаре погибли две девочки.

Основная сложность эвакуации из помещения заключалась в том, что квест построен по принципу лабиринта, в котором легко запутаться. Вероятная причина возгорания – неосторожные действия одного из сотрудников при использовании горючих веществ. Он уже задержан и находится на допросе полиции.