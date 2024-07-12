Двое детей погибли в квест-комнате в Махачкале

В Махачкале горели квест-комнаты. В результате погибли два человека. По предварительной версии, пожар произошел по ошибке сотрудника, который зажигал горючую смесь.

Две девочки сгорели при пожаре в квест-комнате под названием «Дом ужасов» в дагестанской столице. По словам свидетелей ЧП, одного из посетителей спасли похожие. Проблема эвакуации заключалась в том, что помещение построено по принципу лабиринта.

"Ночью к нам привезли двух девочек после пожара, одна скончалась сразу, другая сегодня утром"

– заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов.

На месте работает полиция, ведется следствие. Согласно предварительной версии, пожар произошел по ошибке сотрудника, который зажигал горючую смесь.