Вестник Кавказа

В США оценили переговоры глав Роскосмоса и NASA

Логотип NASA
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Накануне состоялась встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и руководителя NASA Шона Даффи. В США их переговоры назвали по-настоящему позитивными.

Переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и и.о директора NASA Шона Даффи были по-настоящему позитивными, заявил заместитель главы американского космического ведомства Кеннет Бауэрсокс.

"Позвольте мне просто сказать, что это было по-настоящему позитивным. Мне показалось, что у них установился отличный контакт. Думаю, они заложили основы того, что способно превратиться в хорошие отношения"

- Кеннет Бауэрсокс

Он подчеркнул, что, когда NASA работают всеми своими партнерами, отношения играют ключевую роль.

Напомним, что переговоры Дмитрия Баканова и Шона Даффи состоялись 31 июля во Флориде. Одной из ключевых тем разговора стала дальнейшая работа Международной космической станции.

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