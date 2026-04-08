Пезешкиан: Ирану нужны мир и диалог

Пезешкиан заявил, что Иран готов выстраивать диалог и не стремится к войне. Однако Тегеран не собирается принимать капитуляцию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти ИРИ выступают за диалог, однако Тегеран не готов мириться с попытками других стран диктовать свои условия или навязать капитуляцию.

"Иран не стремится к войне и нестабильности и всегда выступает исключительно за диалог и конструктивное взаимодействие с различными странами. Однако любая попытка навязать [исламской республике] свою волю или заставить ее капитулировать обречена на провал. Иранский народ никогда не согласится с таким подходом"

– Масуд Пезешкиан

По словам президента Ирана, война нарушает международные соглашения. Тегеран до сих пор не получил ответа на вопрос, чем мотивировано нападение на страну и почему наносятся удары по мирному населению, отметил Пезешкиан.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о готовности Белого дома возобновить переговорный процесс с Тегераном. По данным источников, новый раунд может состояться на этой неделе. Предыдущая встреча сторон не увенчалась успехом.

Чего ждать от Ирана после войны?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятных изменениях во внешней политике Ирана после завершения боевых действий с США и Израилем. Эксперт ожидает, что, несмотря на примирительные заявления Масуда Пезешкиана, иранское руководство будет придерживаться жесткой позиции.

"Вследствие убийств высшего руководства Ирана состав властей в Исламской Республике сменился. По большей части сейчас там выходцы из Корпуса стражей Исламской революции. Прежнего дуализма в виде дискуссий между реформаторами и консерваторами в иранских элитах, видимо, в ближайшее время не будет наблюдаться ни во внутриполитической, ни внешнеполитической активности Ирана", - прежде всего сказал он.

"Я думаю, Иран сохранит жесткую позицию по вопросам, связанным с защитой национальной безопасности и угрозами со стороны Израиля. Он продолжит поддержку своих союзников в лице негосударственных игроков, таких как "Ансарулла" в Йемене, "Хезболла" в Ливане, шиитские группировки в Ираке. В Ираке влияние Иран определенно усилится", - продолжил Турал Керимов.

"Позиция по Персидскому заливу тоже будет жесткой: Иран не откажется от намерений добиться признания своего суверенитета над Ормузским проливом – и признать это по замыслу иранского руководства должны государства Залива. Также он продолжил настаивать на выводе американских баз из этих стран. Возможно, стоит ожидать некого изменения позиции Ирана по вопросам, связанным с Закавказьем и "Маршрутом Трампа" – Тегеран способен оформить свои мнения по этой теме в более четкую концепцию", - отметил востоковед.

"Определенно будет дальнейшее сближение с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Тегеран постарается укрепить связи с Пакистаном и Турцией. Новое руководство Ирана сейчас в самом начале формирования новой внешней политики, но стоит ожидать все большего ужесточения подходов. Внешняя политика Ирана будет более консервативной и более прямолинейной, какого-либо отхода от ее основополагающих принципов ожидать не приходится", - заключил Турал Керимов.