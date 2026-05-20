Съезд недействителен: в Турции разгорелся новый скандал вокруг Республиканской народной партии

В Турции разгорелся кризис вокруг главной оппозиционной силы страны — Республиканской народной партии (CHP). Апелляционный суд Анкары признал недействительными результаты съезда 2023 года.

Решение Апелляционного суда Анкары о недействительности съезда Республиканской народной партии (CHP) в 2023 году вызвало бурную реакцию партийцев - их сторонники вышли на улицы турецкой столицы.

Озель против

Руководитель партии Озгюр Озель, возглавивший CHP на том самом съезде 2023 года, назвал произошедшее "судебным переворотом". "Эта война объявлена не нам, а всему народу. Этот переворот был совершен против избирательной урны, а также против права избирать и быть избранным", — заявил Озель после почти пятичасового заседания Центрального исполнительного совета партии.

По словам лидера CHP, речь идет не просто о внутреннем конфликте в оппозиции, а о попытке лишить миллионы избирателей политического представительства. Он подчеркнул, что партия не намерена отступать: "Мы здесь и будем сопротивляться этому перевороту".

Решение суда стало кульминацией многомесячного давления на CHP. Формально дело связано с обвинениями в нарушениях на внутрипартийных выборах, в том числе с покупкой голосов. Однако в самой партии и среди ее сторонников его воспринимают как политически мотивированную атаку на оппозицию. CHP настаивает, что обвинения используются как инструмент для ослабления ее позиций и возвращения контроля над партией в более удобной для власти конфигурации.

Озель прямо связал происходящее с невозможностью части элит решить политический спор политическими средствами. "Они решили вести войну против воли народа", — сказал он, подчеркнув, что нынешний удар направлен не только против партии, но и против самой логики демократического выбора. "Я занял это место не с одобрения дворца и не собираюсь этого делать", — добавил он, отвергнув любые намеки на компромисс с властью.

Политический смысл решения выходит далеко за рамки партийной дисциплины. CHP — старейшая партия Турции, основанная Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году. Сегодня она остается главным противовесом правящей линии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При Озеле CHP сумела пережить заметное обновление и стать ведущей силой на муниципальных выборах 2024 года, обыграв впервые Партию справедливости и развития.

На этом фоне судебное решение выглядит не просто спором о легитимности съезда, а попыткой изменить баланс сил в турецкой политике. Озель напомнил о политической цене успеха партии: "Наше преступление заключается в том, что спустя 47 лет мы сделали партию ведущей политической силой и впервые нанесли поражение Партии справедливости и развития". По его словам, те, кто не способен конкурировать на политическом поле, обращаются к судам. Именно поэтому, считает он, нынешняя ситуация воспринимается как давление на волю избирателей, а не как обычный юридический спор.

Кылычдароглу возвращается?

Особую остроту происходящему придает фигура Кемаля Кылычдароглу. Судебное решение фактически открывает ему путь к возвращению в руководство CHP. Озгюр Озель дал понять, что считает такой сценарий недопустимым. "Я даже не хочу представлять, чтобы господин Кылычдароглу вернулся в это кресло руками судебной системы", — заявил он.

При этом сам Кылычдароглу, по данным турецких СМИ, уже пытался связаться с Озелем. Новый лидер CHP не стал перезванивать. В партии это трактуют как сигнал: публичного примирения, которое могло бы легитимизировать решение суда, не будет. "Мы — хозяева этого дома. Квартиранты уходят, хозяева остаются", — сказал Озель, отвечая на разговоры о возможном расколе и создании новой партии.

Юридически партия уже готовит ответ. Озель сообщил, что CHP подала возражения и намерена обратиться в Высший избирательный совет и Кассационный суд. Для оппозиции это не только попытка оспорить решение, но и способ выиграть время, сохранив организационную целостность. В Анкаре экстренно собрали депутатов партии, а у штаб-квартиры CHP начали собираться сторонники.

Каковы последствия для Турции?

На фоне кризиса звучат и более глобальные оценки. Озгюр Озель предупредил, что решение может создать опасный прецедент для всей партийной системы страны. "После этого решения ни один партийный съезд больше не находится под гарантией", — сказал он. В условиях, когда суд может пересматривать результаты внутрипартийных выборов, под вопросом оказывается устойчивость не только CHP, но и любого политического объединения.

Причины нынешнего обострения лежат в более широком контексте турецкой политики. За последние годы власти последовательно усиливали давление на оппозицию. В деле CHP речь идет о коррупционных обвинениях, нарушениях на выборах и возможной покупке голосов. В партии все эти обвинения отвергают и называют процесс политически мотивированным. В качестве одного из символов этого давления фигурирует мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который в 2025 году был арестован по делу, вызвавшему самые масштабные протесты в стране за последнее десятилетие.

Именно Имамоглу многие считали главным соперником Эрдогана на будущих президентских выборах. Теперь же давление на CHP, судебные решения и внутренний конфликт вокруг руководства партии могут осложнить ее подготовку к избирательной кампании 2028 года. Bloomberg отмечает, что нынешний вердикт способен подорвать усилия по освобождению Имамоглу и саму способность оппозиции выступать единым фронтом.

Любопытно, что суд Турции признал виновным и Кылычдароглу, которого Озель подозревает в попытке вернуться в руководство CHP при негласной поддержке властей. В апреле его приговорили к 11 месяцам и 20 дням лишения свободы за оскорбление Эрдогана.

Последствия решения суда могут быть различными. Во-первых, оно создает неопределенность внутри CHP и заставляет партию сосредоточиться не на политической борьбе с ПСР и Эрдоганом, а на юридическом выживании. Во-вторых, создан прецедент: если внутрипартийные съезды можно объявлять недействительными спустя годы, то это меняет правила игры для всех партий. В-третьих, обострение может привести к дальнейшей поляризации общества и новому витку уличной мобилизации.

Озгюр Озель демонстрирует намерение не только защищаться, но и наступать. Он поблагодарил партии и гражданские организации за заявления о солидарности и подчеркнул, что у CHP есть план действий. "У нас есть план, и мы усилит борьбу", — заявил он. По его словам, партия не намерена покидать "отчий дом" и будет сопротивляться до конца.