"Яндекс" будет продвигать осетинский язык через технологии

Российский техногигант "Яндекс" займется продвижением осетинского языка в своих продуктах и технологиях. Компания также займется корректированием онлайн-карт Северной Осетии на предмет соответствия правилам осетинского языка.

"Яндекс" интегрирует осетинский язык в свои технологии и продукты, об этом поведали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Сотрудничество предполагает совместную работу над расширением использования осетинского языка в современных сервисах, продуктах и технологиях "Яндекса", а также над повышением качества машинного перевода с осетинского языка и на осетинский язык"

– сообщение пресс-службы

В технологической компании сфокусируют внимание на распознавании речи, текста. Также планируется запустить автоматические субтитры и озвучку на осетинском языке.

Также в "Яндексе" планируют создавать контент, направленный на развитие туристического и культурного потенциала республики. В частности, речь идет о работе в области картографии. Специалисты "Яндекса", занимающиеся составлением карт, будут уделять внимание точному наименованию объектов с точки зрения осетинского языка.