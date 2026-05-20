Си Цзиньпин рассказал Владимиру Путину о визите Дональда Трампа – Песков

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о совершенном недавно визите президента США в Китай, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, главы государств обменялись этой информацией в ходе неформального чаепития.
"Ну разумеется (поделился информацией о визите президента США)"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля пояснил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели "очень-очень подробный разговор", в ходе которого обсуждалась и данная тема.
Песков добавил, что во время чаепития был поднят и вопрос урегулирования ситуации с Ираном.
В частности, добавил он, глава российского государства поведал китайскому коллеге о возможности вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию.
"Для этого и был такой разговор закрытый"
– Дмитрий Песков