Жителя Кисловодска приговорили за фото и видео для террористов

Приговор был вынесен жителю Кисловодска за то, что фотографировал и снимал на видео городской визит-центр.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кисловодска, который принимал участие в работе террористической организации, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима"

– пресс-служба

В сообщении уточняется, что была доказана виновность мужчины по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса – участие в деятельности террористической организации. Было выяснено, что 43-летний мужчина придерживался радикально-экстремистских взглядов. А в прошлом году он добровольно вступил в международную террористическую организацию.

Далее, выполняя задание кураторов из-за границы, мужчина осуществил разведку в визит-центре интерактивного музея истории и природы парка, расположенном в Кисловодске.

В частности, он сделал фото и видео здания на мобильный телефон. Снимки и записи он послал представителю незаконной группировки.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.