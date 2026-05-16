Израиль настроен возобновить военные действия против Ирана – СМИ

CNN: Тель-Авив готов решить вопрос с Ираном силой, однако более сдержанная позиция Вашингтона препятствует этому. Между союзниками возникло недопонимание по этому вопросу.

Власти Израиля нацелены возобновить военную операцию против Ирана. Тель-Авив при этом не устраивает позиция лидера США Дональда Трампа, который лавирует между силовым давлением и дипломатией, передает CNN со ссылкой на источники в израильских эшелонах власти.

По информации источника, между главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху и Трампом состоялся сложный разговор. Руководство еврейского государство высказало опасения относительно затягивания Вашингтоном ситуации на фоне готовности Тель-Авива решить вопрос с Ираном силовым способом.

По информации CNN, премьер Израиля оказался фрустрирован итогами разговора с Трампом, отметив, что текущее развитие ситуации играет на руку Тегерану.