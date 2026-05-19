Армения и Турция обсудили совместное использование рек

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван и Анкара договорились о совместном использовании рек на границе двух стран. В столице Армении был подписан ряд документов по этому вопросу.

В Ереване прошло первое заседание армяно-турецкой комиссии по совместному использованию пограничных рек, передают армянские СМИ. В первую очередь речь идет о реке Араз, по которой проходит часть границы Турции и Армении.

Представители властей двух стран начали встречу на границе, после чего продолжили обсуждение вопросов в здании Водного комитета Еревана. 

Стороны подписали ряд соглашений по вопросам сотрудничества в водной сфере и договорились продолжать контакты. 

Ранее в Минторге Турции сообщили о завершении подготовки к прямой торговле с Арменией.

