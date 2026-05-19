Президенты Азербайджана и Франции провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом азербайджанский лидер сообщил на своей странице в социальной сети X.

"В ходе телефонного разговора мы рассмотрели вопросы повестки двусторонних отношений Азербайджана и Франции и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес"

– Ильхам Алиев

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны, после чего Эмманюэль Макрон также прокомментировал итоги прошедшего разговора.

"Я вновь подчеркнул поддержку Францией мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и важность того, чтобы этот процесс продолжал продвигаться вперёд. Мы также обсудили региональные вопросы и потенциал развития наших двусторонних отношений"

– Эмманюэль Макрон

Помимо текущей повестки сотрудничества двух стран Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев уделили внимание более широкому спектру тем, подробно обсудив актуальные проблемы и вызовы как на региональном, так и на глобальном уровнях.