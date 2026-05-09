Хаменеи приказал не вывозить уран за границу – СМИ

Reuters: Моджтаба Хаменеи запретил отправку урана высокого уровня обогащения за пределы Ирана. Тегеран опасается, что страна станет уязвимой перед лицом США и Израиля.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал оставить уран высокого уровня обогащения в стране и не вывозить материалы за границу, информирует Reuters. 

"Директива верховного лидера и консенсус внутри истеблишмента заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну"

– Reuters

По информации источников, в высших эшелонах иранской власти существует убеждение, что отправка урана за границу ослабит Иран в свете возможных атак США и Израиля. 

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия может принять уран из Ирана. В частности, рассматривается вариант обмена на материалы с более низким уровнем обогащения.

