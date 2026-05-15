Россельхознадзор проверит армянские предприятия

Делегация Россельхознадзора проведет в Армении ряд проверок предприятий на фоне введения временных ограничений на импорт в РФ армянской продукции.

Делегация Россельхознадзора прибыла в Армению для проведения проверок предприятиях по производству растительной и животной продукции. Об этом сообщили в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов республики.

Под руководством главы армянского ведомства Тиграна Петросяна сегодня состоялось обсуждение с представителями Россельхознадзора вопросов запланированных проверок.

Руководитель российской делегации Алексей Щеглов передал приветствие главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и поблагодарил за оперативную реакцию на сложившуюся ситуацию.

В течение ближайших дней проверки пройдут на восьми объектах растениеводческой продукции и четырех рыбоводческих производствах.

Цель мероприятий заключается в установлении соответствия экспортируемой из Армении продукции нормам законодательства ЕАЭС.

Отметим, что Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении до завершения проверок. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия России.

Напомним, проверки также вызваны подозрениями в поставках фальсифицированной рыбной продукции. В Россельхознадзоре считают, что под видом армянской форели в РФ может поступать европейский лосось. В связи с этим с 19 мая контроль за импортом был дополнительно усилен.