Израиль депортировал активистов флотилии "Сумуд"

МИД Израиля сообщил о полной депортации активистов флотилии "Сумуд". Они были задержаны на этой неделе.

Израиль завершил депортацию активистов флотилии "Сумуд", которые были задержаны во время попытки прорыва морской блокады сектора Газа. Об этом сообщает 21 мая МИД страны.

"Все иностранные активисты из PR-флотилии были депортированы из Израиля"

– израильское министерство

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что еврейское государство не допустит нарушения законной морской блокады сектора Газа.

Ранее на этой неделе корабли ВМС Израиля приступили к операции по перехвату судов, пытающихся прорвать морскую военно-морскую блокаду сектора Газа в рамках инициативы "Глобальная флотилия Сумуд".