В США допустили дефицит средств на конфликт с Ираном

В Вашингтоне представители власти допускают, что Пентагон рискует остаться без необходимого финансирования для продолжения конфликта с Ираном уже в августе.

В конгрессе США предупредили, что у Пентагона могут закончиться средства на финансирование конфликта с Ираном. Об этом заявил глава комитета по ассигнованиям палаты представителей Том Коул в комментарии для издания Punchbowl News.

Том Коул воздержался от точных прогнозов, однако обозначил август как наиболее вероятный месяц, когда Пентагон исчерпает средства на продолжение ведение иранского конфликта.

Отметим, проект о выделении дополнительных средств на иранскую кампанию пока только начали обсуждать в конгрессе США. Точные даты его рассмотрения еще не определены. Документ представляет собой экстренный запрос Белого дома на покрытие военных расходов сверх утвержденного бюджета Пентагона.

По информации портала Iran War Cost Tracker, за время ведение военной операции против Ирана администрация президента США Дональда Трампа израсходовала уже более $87 млрд. Эта сумма почти в три раза превышает предыдущую оценку в $29 млрд, которую ранее приводил исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона Джулс Херст.