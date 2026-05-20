США не соглашаются на предложение вывести уран из Ирана в Россию – Кремль

Дмитрий Песков подтвердил предложение РФ о вывозе иранского урана на территорию России. Он подчеркнул, что Вашингтон на это не соглашается.

Соединенные Штаты пока не принимают предложения по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в Россию. Об этом рассказал 21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же тема, которую должны принять в Иране и в Америке, если это востребованное предложение. Вашингтон этого пока не принимает"

– представитель Кремля

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что возможная передача России урана из Ирана не входит в нынешний план США.

Напомним, на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что его устроит, если Иран приостановит обогащение урана на 20 лет. В ответ в МИД Ирана сообщили, что Исламская Республика не собирается отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

