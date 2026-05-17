Ирак ищет причастных к запускам БПЛА по Саудовской Аравии и ОАЭ

Ирак пообещал наказать причастных к пускам БПЛА с его территории по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, подтвердив сотрудничество с соседними странами по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Власти Ирака начали расследование, призванное выявить причастных к атакам БПЛА с иракской территории на объекты в Саудовской Аравии и ОАЭ, и привлечь виновных к ответственности – такое поручение дал профильным ведомствам премьер-министр страны Али аз-Зейди, сообщила его пресс-служба.

"Али аз-Зейди распорядился принять все необходимые меры в отношении лиц, причастных к нападениям, если будет доказано, что иракская территория использовалась в качестве плацдарма для нанесения ударов"

Всестороннее расследование обстоятельств атак будет расследовать специальная комиссия, которая будет тесно взаимодействовать с соответствующими саудовскими и эмиратскими органами, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ирак намерен продолжать сотрудничество с соседними странами по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, добавили в пресс-службе иракского премьера.

Напомним, ранее мы писали о том, что после атаки беспилотного летательного аппарата с иракской территории по генератору у АЭС "Барака" рядом со столицей Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби МИД ОАЭ заявил о праве страны ответить на эту атаку, а глава внешнеполитического ведомства страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян осудил террористический акт, назвав его вопиющим нарушением международного права.