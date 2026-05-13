Сокращение мировых запасов нефти достигло рекордных темпов в мае

Goldman Sachs: в мае зафиксировано рекордное сокращение мировых запасов нефти. Темпы сокращения почти в два раза превысили показатели начала марта.

Падение объемов мирового рынка нефти в мае стало рекордным. Запасы добытого "черного золота" и нефтепродуктов сократились из-за иранской войны, информирует Goldman Sachs.

По данным аналитиков банка, падение добычи нефти составило около 8,7 млн баррелей в сутки, что в два раза превысило показатели с начала военного конфликта. Поставки нефти через Ормуз составляют всего 5% от обычного.

По информации банка, несмотря на значительное сокращение запасов, в годовом исчислении объемы почти не меняются, так как странам удалось накопить большие запасы ресурсов за 9 месяцев до войны.

Как отметили в Goldman Sachs, большая часть сокращения объемов приходится на нефть, которую транспортируют по морю. Падение экспорта заметно опережало снижение импорта.