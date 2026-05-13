Возобновлять работу интернета пока не планируют в Иране

В Иране планируют еще какое-то время сохранять ограничения на доступ в интернет. Власти Исламской Республики отмечают, что страна все еще находится под угрозой.

Власти Ирана пока не собираются восстанавливать доступ к интернету. Об этом пишут местные средства массовой информации.

По данным Iran International, руководство Исламской Республики аргументирует это тем, что страна все еще находится под угрозой, несмотря на состояние "ни войны, ни мира".

Замглавы культурного комитета парламента ИРИ Али Яздихах отметил, что ограничения на работу интернета будут продолжены. Он уточнил, что возможность выхода в сеть будет лишь у лиц и организаций, которые имеют подтвержденную профильную необходимость.

Напомним, Высший совета национальной безопасности Ирана распорядился ограничить доступ к интернету в стране в марте нынешнего года.

