Вестник Кавказа

Европарламент поддержал расширение санкций против Ирана

Европарламент поддержал расширение санкций против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против КСИР и высших структур власти Ирана на фоне подавления протестов в стране.

Власти ЕС призвали расширить рестрикции против Ирана. Брюссель намерен ввести новые санкции против представителей власти ИРИ на фоне подавления протестов в стране в начале года. 

"Парламент призывает к введению дополнительных санкций против иранских официальных лиц на фоне того, как иранский народ столкнулся с самым массовым убийством протестующих в истории страны"

– заявление Европарламента 

Европарламент осудил применение смертной казни в Иране против осужденных по политическим делам, а также призвал освободить всех политических заключенных. 

В резолюции, которая была принята подавляющим большинством голосов, прозвучал призыв ввести санкции против КСИР и связанных с Верховным лидером фигур. 

Европарламент также призвал обеспечить иранским гражданам доступ в интернет на фоне масштабных и долговременных отключений всемирной сети.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
505 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.