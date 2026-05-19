Европарламент поддержал расширение санкций против Ирана

Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против КСИР и высших структур власти Ирана на фоне подавления протестов в стране.

"Парламент призывает к введению дополнительных санкций против иранских официальных лиц на фоне того, как иранский народ столкнулся с самым массовым убийством протестующих в истории страны"

– заявление Европарламента

Европарламент осудил применение смертной казни в Иране против осужденных по политическим делам, а также призвал освободить всех политических заключенных.

В резолюции, которая была принята подавляющим большинством голосов, прозвучал призыв ввести санкции против КСИР и связанных с Верховным лидером фигур.

Европарламент также призвал обеспечить иранским гражданам доступ в интернет на фоне масштабных и долговременных отключений всемирной сети.