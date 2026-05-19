Иран восстанавливает вооруженные силы быстрее ожиданий США

Американские СМИ сообщают, что по данным разведки США Иран может полностью восстановить свой военный потенциал за шесть месяцев.

Иран восстанавливает свои вооруженные силы и производство вооружений значительно быстрее ожиданий властей США. Об этом сообщает телеканал "CNN".

В материале со ссылкой на источники в американской разведке отмечается, что вооруженные силы Ирана восстанавливаются гораздо быстрее первоначальных прогнозов Вашингтона.

Отмечается, что за время начавшегося в апреле шестинедельного перемирия Иран уже возобновил работу части предприятий по выпуску вооружений.

"По оценкам некоторых американских спецслужб, Иран может полностью восстановить свой потенциал по нанесению ударов с помощью беспилотников уже через шесть месяцев"

- CNN

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы Ирана использовали время перемирия с США для восстановления своих боевых возможностей.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по израильской территории и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно и США начали морскую блокаду иранских портов.