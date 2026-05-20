РФ настроена содействовать Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров

Россия настроена содействовать в осуществлении решений, которые могут быть достигнуты на переговорах между Ираном и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Россия в полной мере настроена на оказание необходимого содействия Тегерану и Вашингтону в осуществлении решений, которые могут быть ими достигнуты в ходе переговоров"

- Мария Захарова

В МИД РФ подчеркивают, что кризис вокруг Ирана требует исключительно мирного урегулирования. Разрешение ситуации возможно только путем переговоров с обязательным соблюдением интересов Исламской Республики.

"Убеждены, что данная проблема может быть урегулирована только политико-дипломатическими методами с опорой на международное право и при должном учете законных интересов Исламской Республики Иран"

– Мария Захарова

Комментируя сообщения СМИ о возможной передаче иранского обогащенного урана России, представитель ведомства напомнила о законности мирной атомной программы Ирана.

"Решение о том, как распоряжаться данным правом, в том числе в контексте обогащения урана и имеющегося в его распоряжении ядерного материала, может принимать только сам иранский народ"

– Мария Захарова