Еврокомиссия повысила оценку роста ВВП РФ до 1,3%

Аналитики Еврокомиссии представили более оптимистичный прогноз роста российской экономики в этом году. Прогнозируется рост ВВП на уровне 1,3%.

Еврокомиссия дала более оптимистичный прогноз относительно роста ВВП России в этом году. Если ранее еврочиновники прогнозировали рост на 1,1%, то сейчас рост российской экономики предсказывается на 1,3%. 

Однако ЕК более скептически относится к возможностям экономики РФ в 2027 год, предсказывая рост всего на 1,1%.   

"После заметного замедления в 2025 году рост реального ВВП, по прогнозам, незначительно ускорится в 2026 году и снова несколько замедлится в 2027 году"

– ЕК

Аналитики ЕС также отмечают снижение темпов инфляции и ожидают, что процесс продолжится. Дефицит бюджета РФ в этом году составит 2,2%, подчеркивается в докладе ЕК. 

К позитивным для РФ факторам ЕК относит взрывной рост цен на энергоносители, что позволит стране добиться запланированных доходов.

