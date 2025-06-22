Что такое ДНЯО и что будет, если Иран из него выйдет?

16 июня, на четвертый день ирано-израильской войны, Иран пригрозил, что выйдет из ДНЯО - Договора о нераспространении ядерного оружия, а 22 июня комитет по нацбезопасности парламента страны выступил за пересмотр участия и возможный отказ от ДНЯО. Зачем нужен ДНЯО, кто его подписал и что будет, если Иран из него выйдет?

Что такое ДНЯО?

Договор о нераспространении ядерного оружия или ДНЯО - это многосторонний договор, цель которого ограничить, как очевидно из названия, распространение ядерного оружия. Если кратко, то ДНЯО - основное международное соглашение, которое препятствует увеличению количества ядерного оружия в мире и делает акцент на мирное использование атомной энергетики.

В каком году появился ДНЯО?

Понимание необходимости создания международного документа, в рамках которого можно было бы регулировать развитие ядерных технологий в странах по всему миру появилось еще в середине 1940-х годов после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны. В результате стремления международного сообщества к продвижению мирного атома в 1957 году появилось МАГАТЭ - агентство по атомной энергии. Однако после Карибского кризиса 1962 года, когда две ядерные державы, СССР и США, оказались на грани ядерной войны, необходимость создания договора, который мог бы препятствовать распространению ядерного оружия, стала как никогда очевидна. Спустя 6 лет, в 1968 году, появился ДНЯО, подписание которого длилось два года. В 1970 году, 5 марта, Договор о нераспространении ядерного оружия официально вступил в силу.

В чем суть ДНЯО?

В основе Договора о нераспространении ядерного оружия три основных постулата:

нераспространение: державы, обладающие ядерным оружием, не должны ни передавать, ни помогать странам без ядерного оружия им обзавестись; разоружение: ядерные державы должны на добровольных началах принимать меры по отказу от ядерной гонки и снижению количества ядерных боеголовок; использование ядерной энергетики в мирных целях: все стороны, подписавшие договор, могут сотрудничать для продвижения гражданской ядерной программы.

Какова цель ДНЯО?

Главная цель ДНЯО, который спустя 25 лет после вступления в силу был бессрочно продлен, не дать миру обзавестись еще большим количеством ядерного оружия. Стоит отметить, что договор о нераспространении нельзя назвать равным для всех: он не призывает ядерные державы в немедленном порядке отказаться от своего арсенала, при этом неядерным державам строго запрещено обзаводиться смертоносным оружием, а их ядерную программу контролирует МАГАТЭ. Иногда ДНЯО называют сделкой между пятеркой ядерных держав (Китаем, Францией, Россией, Великобританией и США) и всеми остальными странами.

Кто подписал ДНЯО?

По состоянию на 2025 год, ДНЯО подписало 191 государство в мире, в том числе:

Россия

Великобритания

США

Китай

Франция

Азербайджан

Армения

Бахрейн

Беларусь

Египет

Грузия

Германия

Иран

Ирак

Япония

Казахстан

Кувейт

Киргизия

Оман

Палестина

Катар

Южная Корея

Саудовская Аравия

Сирия

Турция

ОАЭ

Узбекистан.

На сегодняшний день ДНЯО - один из международных договоров с наибольшим количеством участников.

Какие страны не подписали ДНЯО?

Из стран, не являющихся участниками ДНЯО, ядерное оружие есть у Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. Израиль не подписал ДНЯО, поскольку его ядерная программа - открытый вопрос. Страна не признает у себя наличия ядерного оружия, однако известно, что оно у нее есть, начиная с 1980х годов.

Индия и Пакистан не подписали ДНЯО из практических соображений: у Китая на момент появления договора о нераспространении уже было ядерное оружие, и, соответственно, договор признает право Китая на обладание им, что, по мнению Нью-Дели и Исламабада, несправедливо и не способствует поддержанию равновесия в регионе.

Кто вышел из ДНЯО?

Единственная страна, которая за всю историю действия ДНЯО вышла из него, это Северная Корея. КНДР стала участником договора в 1985 году, однако в 1993 году, после того как стало известно, что страна не соблюдает его условия, Пхеньян заявил о своем выходе. Тогда США и Северной Корее удалось договориться о заморозке ядерной программы последней. Однако уже в 2002 году Вашингтон обвинил КНДР в нарушении договоренности, в результате чего страна приняла окончательное решение о выходе из ДНЯО.

Как можно выйти из ДНЯО?

X Статья Договора о нераспространении ядерного оружия дает странам право выйти из него в случае, если его соблюдение угрожает национальному суверенитету и интересам государства. Чтобы перестать быть участником ДНЯО, стране нужно заблаговременно (за три месяца) уведомить о своем решении всех остальных участников договора, а также Совбез ООН.

Что будет если Иран выйдет из ДНЯО?

Иран в ДНЯО с 1970 года. В 2006 году против страны в связи с ее ядерной программой были введены санкции, которые затем были ослаблены в 2015-2018 годы. 12 июня 2025 года, за день до израильской атаки, МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой говорится, что Иран нарушает свои обязательства по нераспространению. Правда, спустя неделю гендиректор агентства, Рафаэль Гросси, заявил, что МАГАТЭ не удалось найти свидетельств создания Ираном ядерного оружия.

23 июня Исламская Республика приостановила сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ее ядерных объектов. Если Тегеран примет решение выйти из ДНЯО, то это автоматически будет означать конец сотрудничеству с МАГАТЭ, а значит контролировать ядерную программу страны будет некому. Это, в свою очередь, может спровоцировать очередной виток напряженности из-за опасений со стороны США и Израиля в отношении ядерной угрозы, которую, предположительно, представляет Иран.