Вестник Кавказа

В парламенте Ирана выступили за выход из ДНЯО

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Комитет по безопасности парламента Ирана призвал к ограничению контактов с МАГАТЭ, а также к выходу из ДНЯО.

Члены комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана выступили за выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после военной операции США против Исламской Республики. 

"Среди требований членов комитета, которые планируется включить в повестку [будущего] заседания парламента, были пересмотр участия в ДНЯО и отказ Ирана от договора"

–  представитель комитета Эбрахим Резаи

Члены парламентского комитета также выступили с критикой МАГАТЭ, призвав к прекращению контактов с организацией. 

Напомним, что Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя удары необходимостью ограничения ядерного потенциала Исламской Республики. В ночь на 22 июня США также нанесли удары с воздуха по иранским ядерным объектам.

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