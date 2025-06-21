В парламенте Ирана выступили за выход из ДНЯО

Комитет по безопасности парламента Ирана призвал к ограничению контактов с МАГАТЭ, а также к выходу из ДНЯО.

Члены комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана выступили за выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после военной операции США против Исламской Республики.

"Среди требований членов комитета, которые планируется включить в повестку [будущего] заседания парламента, были пересмотр участия в ДНЯО и отказ Ирана от договора"

– представитель комитета Эбрахим Резаи

Члены парламентского комитета также выступили с критикой МАГАТЭ, призвав к прекращению контактов с организацией.

Напомним, что Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя удары необходимостью ограничения ядерного потенциала Исламской Республики. В ночь на 22 июня США также нанесли удары с воздуха по иранским ядерным объектам.