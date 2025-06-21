ЦАХАЛ впервые атаковал иранский Йезд

Армии обороны Израиля заявила об атаке на ракетные установки в четырех районах Ирана, в том числе впервые ее удары направлены на иранский Йезд, удары наносили около 30 истребителей ВВС Ирана.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля сегодня одновременно нанесли удар по пусковым ракетным установкам и местах сосредоточения беспилотных летательных аппаратов в четырех районах Ирана, сообщила в своем Telegram-кнале в пресс-службе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля нанесли удары по ракетным и беспилотным летательным аппаратам в Исфахане, Бушере, Ахвазе и - впервые – Йезде"

- ЦАХАЛ

Атака наносилась с воздуха около 30 истребителями израильской армии, которые выпустили по военным объектам ИРИ более 60 боеприпасов, говорится в сообщении, передают "Известия".

Также в районе Йезда израильскими истребителями был нанесен удар по командному центру стратегических ракет "Имам Хусейн" – как полагают в ЦАХАЛ, именно там хранились иранские ракеты большой дальности "Хорремшехр".

Также ракетные удары наносились по ракетным установкам в Исфахане, Бушере и Ахвазе, а также другим военным объектам, на которых производились батареи ПВО, командному центру БПЛА "Третья бригада" и складу беспилотников рядом с ним, сообщили в пресс-службе.

Также самолеты ударили по солдатам армии Ирана, заряжающим ракетные установки – они были уничтожены, говорится в сообщении ведомства.