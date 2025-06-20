Израильские БПЛА барражируют над Бейрутом

Израильские беспилотные летающие аппараты на низкой высоте летают над столицей Ливана Бейрутом, вызывая панику у местного населения - полеты продолжаются несколько часов и носят разведывательный характер.

Израильские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже длительное время кружат на низкой высоте над столицей Ливана Бейрутом и его южными окраинами, где сосредоточены силы шиитской организации "Хезболла", сообщил источник в местной службе гражданской обороны.

"Гул моторов беспилотников отчетливо слышен в центральных и западных кварталах Бейрута, но из-за смога над городом, вызванного повышением температуры, различить их в небе невозможно"

- собеседник

Полеты БПЛА ВВС Израиля скорее всего носят разведывательный характер, однако длятся они уже несколько часов, чем вызывают обеспокоенность населения, передает ТАСС.

Ранее израильский беспилотник атаковал ретрансляционную станцию в горном районе Тоумат-Ниха – она используется как вышка операторами мобильной связи и местными телеканалами. После атаки станция полностью прекратила работу, оставив часть города без связи и телевидения.