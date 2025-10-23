Кобахидзе: ВВП на душу населения в Грузии превысит $10 тыс

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что показатель ВВП на душу населения в Грузии будет выше $10 тыс.

Грузинский ВВП на душу населения составит $10 тыс к концу 2025 года, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря об экономических темпах развития в стране.

Он также подчеркнул, что к концу текущего года экономика превысит около $40 млн.

Кроме того, по словам Кобахидзе, ожидается, что грузинская экономика с большой вероятностью превзойдет ожидаемый рост в 7,2%, прогнозируемый экспертами МВФ.

Он подчеркнул, что страна демонстрирует устойчивое развитие во всех отраслях экономики, что позволяет делать положительные прогнозы ее дальнейшего развития в будущем.

Вместе с тем, премьер упомянул одну из проблем, устранение которой будет способствовать ускорению экономического роста. По его словам, это коррупция и "вредные практики".