ДСНВ между Россией и США: расшифровка, суть, когда истекает, продление

Что такое ДСНВ в политике, как расшифровывается простыми словами и какова его суть, когда подписали СНВ-3 и когда он истекает, что говорили о продлении ДСНВ в РФ и США, каковы последствия истечения ДСНВ и что ждет мир после СНВ-3, а также какую роль играет Китай.

Последний действующий договор о контроле над стратегическими ядерными арсеналами Москвы и Вашингтона уже скоро официально утратит силу. Впервые за более чем полвека программы двух крупнейших ядерных держав не будут связаны юридическими ограничениями.

Что такое ДСНВ в политике?

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3 или New START) - это двусторонний договор между РФ и США, подписанный в 2010 году и вступивший в силу на следующий год. Как следует из полного названия, его главная цель - ограничить и сократить стратегические наступательные (ядерные) вооружения.

Главные положения СНВ-3:

Ограничение боеголовок - количество развернутых стратегических ядерных боеголовок у каждой стороны не превышает 1550;

Ограничение носителей - число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков не превосходит 700;

Ограничение пусковых установок - количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков не превышает 800;

Механизмы проверки - договор предусматривал обмен данными и инспекции на местах для взаимной проверки соблюдения условий. До их приостановки стороны провели более 320 инспекций и обменялись более чем 25 тысячами уведомлений.

Главная ценность ДСНВ заключалась в создании беспрецедентной транспарентности и предсказуемости между противниками. Эти механизмы позволяли снижать риски эскалации из-за неверной интерпретации военных приготовлений.

Когда подписали СНВ-3?

Подписанный весной 2010 года президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой ДСНВ стал преемником целой серии соглашений времен Холодной войны и после нее, начиная с договоров ОСВ и СНВ-1. Начиная с 2011 года, срок его действия насчитывал 10 лет с дополнительной возможностью продлить не более чем на пять лет.

Когда истекает ДСНВ?

Единственное продление произошло в начале 2021 года, лишь за несколько дней до истечения первоначального срока. Тогда президенты Владимир Путин и Джозеф Байден договорились о продлении до 5 февраля 2026 года. При этом согласно тексту договора, повторное продление не было предусмотрено. Таким образом, договор истекает в четверг, 5 февраля.

Уже в феврале 2023 года РФ приостановила свое участие в договоре, включая инспекционную деятельность. В сентябре прошлого года российский лидер предложил неформально сохранить количественные лимиты договора еще на один год, но администрация американского президента Дональда Трампа не дала официального ответа на это предложение, фактически позволив договору истечь.

За последние месяцы официальные заявления РФ и США относительно будущего ДСНВ были прямо противоположными по своей сути. Москва делала конкретные предложения, в то время как Вашингтон ограничивался общими замечаниями без официального ответа.

Что говорили о ДСНВ в России?

Российская сторона последовательно выступала с инициативами, стремясь избежать полного разрыва договоренностей:

Предложение о добровольном соблюдении ограничений. В сентябре 2025 года российский лидер заявил, что для предотвращения новой гонки вооружений РФ готова в течение года после истечения срока действия соглашения придерживаться его ключевых количественных ограничений, подчеркнув, что эта мера будет жизнеспособной только при условии взаимности со стороны Вашингтона. Ключевое условие - учет ядерного потенциала НАТО. В РФ неоднократно заявляли, что любые будущие соглашения должны учитывать совокупный стратегический потенциал США и их союзников по НАТО, в первую очередь британский и французский арсеналы;

Что говорили о ДСНВ в США?

Администрация США, в свою очередь, не представила официальной позиции в ответ на предложение российской стороны:

Отсутствие официального ответа. Несмотря на сентябрьское предложение РФ, Белый дом не направил Москве формального ответа. К началу февраля 2026 года этот вопрос так и не был решен;

Публичные комментарии Трампа. Единственными ориентирами остались высказывания Трампа в СМИ. В январе на вопрос о судьбе договора он заявил: "Истечет, так истечет", добавив, что было бы хорошо заключить "более выгодное соглашение", и выразил желание вовлечь в такие договоренности другие страны. Ранее Трамп называл предложение главы российского государства "хорошей идеей", однако эти слова не были подкреплены какими-либо дипломатическими шагами или конкретикой;

Единственными ориентирами остались высказывания Трампа в СМИ. В январе на вопрос о судьбе договора он заявил: "Истечет, так истечет", добавив, что было бы хорошо заключить "более выгодное соглашение", и выразил желание вовлечь в такие договоренности другие страны. Ранее Трамп называл предложение главы российского государства "хорошей идеей", однако эти слова не были подкреплены какими-либо дипломатическими шагами или конкретикой; Фокус на Китае. В своих комментариях Трамп неоднократно указывал на необходимость включения Китая в любые будущие договоренности по контролю над вооружениями, что является ключевым новым элементом американской позиции по сравнению с эпохой двусторонних переговоров.

Какую роль играет Китай и его ядерная программа?

Ключевым новым фактором, отличающим нынешнюю ситуацию от времен Холодной войны, является рост ядерного потенциала Китая. Если в 2010 году, при подписании ДСНВ, это не было приоритетом, то сейчас Китай - третья ядерная сверхдержава с самым быстрорастущим арсеналом.

Масштабы арсенала. Считается, что Китай обладает не менее 600 ядерными боеголовками и наращивает их быстрее остальных государств, ежегодно добавляя около сотни единиц;

Позиция по контролю над вооружениями. Китай последовательно отказывается вступать в любые трехсторонние переговоры с США и Россией по контролю над вооружениями. Он аргументирует это тем, что его арсенал несопоставимо меньше, и призывает эти страны сначала существенно сократить свои запасы. Китай заявляет о приверженности политике "неприменения первым" и поддержанию сил на "минимальном уровне, необходимом для безопасности";

. Китай последовательно отказывается вступать в любые трехсторонние переговоры с США и Россией по контролю над вооружениями. Он аргументирует это тем, что его арсенал несопоставимо меньше, и призывает эти страны сначала существенно сократить свои запасы. Китай заявляет о приверженности политике "неприменения первым" и поддержанию сил на "минимальном уровне, необходимом для безопасности"; Влияние на позицию США. Одна из причин, по которой Вашингтон не был заинтересован в простом продлении ДСНВ, - желание учесть китайский фактор в любом будущем соглашении. Ранее этот же аргумент использовался для выхода из Договора о РСМД.

Каковы последствия истечения СНВ-3?

Юридическая свобода действий - с 6 февраля этого года никакие юридические ограничения на количество развернутых стратегических ядерных вооружений РФ и США действовать не будут;

- с 6 февраля этого года никакие юридические ограничения на количество развернутых стратегических ядерных вооружений РФ и США действовать не будут; Отсутствие прозрачности - механизмы инспекций и детального обмена данными не восстановятся. Стороны будут полагаться на спутниковую разведку и иные национальные средства, что повышает риски неверных оценок и эскалации;

- механизмы инспекций и детального обмена данными не восстановятся. Стороны будут полагаться на спутниковую разведку и иные национальные средства, что повышает риски неверных оценок и эскалации; Потенциал для быстрого наращивания - обе стороны могут относительно быстро увеличить количество развернутых боеголовок, разместив дополнительные заряды на уже существующих ракетах. Например, США теоретически могут утроить число боеголовок на своих МБР "Минитмен-3".

Что ждет мир после СНВ-3?