ЕС не намерен перезапускать переговоры о вступлении Турции

Возобновление переговоров с Турцией о ее вступлении в состав Евросоюза, по словам еврокомиссара по вопросам расширения, на данный момент не рассматривается.

Перезапуск переговоров с Анкарой о ее вступлении в Европейский Союз не планируется Брюсселем, такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в преддверии своего визита в Анкару.

В то же время, уточнила она, Евросоюзу необходим новый взгляд на отношения с Турцией.

"Мой визит в Анкару направлен на восстановление доверия и поиск способов сделать наши экономические отношения более выгодными для обеих сторон"

– Марта Кос

Еврокомиссар также назвала ключевую цель своего визита. По ее словам, она заключается и налаживании "прочных партнерских отношений" с турецкой стороной.

Кроме того, ЕК намерена сегодня представить исследование под названием "Продвижение программы межрегионального взаимодействия", в котором будет идти речь о сотрудничестве с Турцией, странами Центральной Европы и Южного Кавказа.

Почему ЕС не принимает Турцию?

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о формальных и подлинных причинах отсутствия прогресса в переговорах Анкары и Брюсселя по вступлению Турции в Евросоюз.

"У Турции, как и любой другой страны-кандидата на членство в ЕС, есть определенные обязанности по выполнению довольно большого числа критериев для вступления в Евросоюз. Большинство из этих критериев Турция уже выполнила, но некоторые еще остаются, если я не ошибаюсь, с 2014 года. В первую очередь речь идет об определении понятия "терроризм" – для Турции очень важна своя формулировка этого понятия, так как вопрос касается ее национальных интересов, и она не соглашается менять ее в соответствии с требованиями ЕС. И это формальная причина, почему дело не движется", - прежде всего сказал он.

"Надо сказать, что Турция в последние годы изменила свою риторику по вопросу членства в ЕС. Раньше регулярно отмечалось с турецкой стороны, что Европейский Союз – "христианский клуб", куда не хотят принимать Турцию, потому что это мусульманская страна с большим, динамичным, растущим населением, то сейчас о таком представители турецкого руководства больше не говорят. Теперь Анкара подчеркивает, что Европейский Союз попросту предвзят к Турции, и эта предвзятость завуалирована разными предлогами, как ссылки на невыполнение тех же критериев или указание на проблемы с какими-то базовыми правами, свободой слова, свободой выражения взглядов", - отметил Яшар Ниязбаев.

"Поэтому, в то время как Европейский Союз хочет от Турции выполнения критериев, Турция хочет, чтобы Брюссель перестал относиться к ней предвзято, поскольку это несправедливо. Сейчас к этому добавилось определенное понимание, что Евросоюз больше нуждается в Турции, чем наоборот, особенно в плане безопасности, и Анкара в последнее время воспринимает это как свой козырь в диалоге с Брюсселем. Турция понимает, что она выполняет роль южного буфера Европейского Союза – не будучи частью ЕС, она сдерживает потоки беженцев из Сирии. Если начнется конфликт в Иране, возникнет поток беженцев из Ирана. Понимая, что для нее это станет еще одной большой головной болью, Анкара воспринимает такую перспективу как возможность поторговаться с ЕС", - продолжил востоковед.

"Также Турция озвучивает претензию, что Греция и Кипр являются главными локомотивами нежелания пропускать республику в Европейский Союз по причине вопросов об Эгейском море и разделении Кипра. Разделение Кипра на северную турецкую часть, независимую, но непризнанную страну, и южную часть, признанное государство – это проблема Европейского Союза, и нужно по ней договариваться. Сейчас эта проблема используется для рычага давления на Турцию и создает республике уже довольно много преград. То же самое с проблемой морских границ и признания экономических зон в Эгейском море – она напрямую влияет на отношения Анкары и ЕС в целом", - заключил Яшар Ниязбаев.