Молодежь России и Грузии соберется на форум в Ингушетии

В Ингушетии пройдет международный российско-грузинский молодежный форум – власти республики обещают создать все условия для продуктивного диалога молодых людей из двух стран.

Ингушетия заявила о намерении провести международный форум молодежи России и Грузии, направленный на укрепление межкультурного диалога, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Глава республики Махмуд-Али Калиматов провел встречу с председателем Российско-Грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Юрием Балашовым. Стороны обсудили… проведение в регионе международного молодежного форума"

- пресс-служба главы Ингушетии

Регион выбран неслучайно - на протяжении веков взаимоотношения народов Кавказа строились на принципах добрососедства, уважения и культурного обмена, и Ингушетия с ее богатой историей и культурой станет прекрасной площадкой для этого значимого мероприятия, отметил Калиматов, передает "Интерфакс".

Глава региона заверил, что власти предпримут все необходимое, чтобы создать все условия для продуктивного диалога молодых людей.

В ближайшее время в республике будет создана рабочая группа, задача которой – разработка программы международного форума с упором на поддержку молодежного предпринимательства, образовательных проектов и культурный обмен, а также определение сроков его проведения.