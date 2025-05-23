Россия и Грузия могут активизировать прямое авиасообщение

Вопрос активизации прямого авиасообщения стоит перед Россией и Грузией, однако решать его нужно без спешки, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией может быть активизировано, но не сейчас, а в перспективе, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"Стоит вопрос о том, чтобы активизировать в дальнейшем авиасообщение, в том числе прямое. Одним словом, этот процесс идет, но не надо его торопить"

– дипломат

Он также выразил мнение, что лучшим вариантом развития событий на ближайшее будущее стало бы полное восстановление дипотношений Москвы и Тбилиси.

В то же время, указал Карасин, этот шаг можно отложить на будущее, сейчас же стороны могут "развивать реальные отношения без вывесок", пишет ТАСС.

Сенатор выразил мнение, что между Россией и Грузией сложилось прекрасное понимание, и сейчас самое важное, чтобы налаживать отношения сторон не мешали страны Европы.