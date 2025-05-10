Грузия продолжает стремиться в ЕС – Тбилиси

Власти Грузии не отказывались от политики евроинтеграции, заявили в Тбилиси. Страна стремится войти в состав Европейского Союза к 2030 году.

Тбилиси по-прежнему нацелен на вступление в Евросоюз, такое заявление сделал первый вице-премьер страны, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

"У нас есть единая политика, которая подразумевает повестку дня интеграции, официально утвержденную правительством. Все правительственные институты, министерства и агентства служат реализации этой повестки дня"

– Давиташвили

Первый вице-премьер уточнил, что возглавляемое им министерство занимается координацией повестки имплементации Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Давиташвили охарактеризовал ее как достаточно широкую, подчеркнув, что на данный момент реализованы почти 60% требований. Власти, обратил внимание он, воплощают в жизнь важные реформы в различных секторах экономики, среди которых транспорт, энергетика и торговля. Политик указал на то, что эта работа остается приоритетом для Тбилиси.

Глава Минэкономики уточнил, что Грузия рассчитывает войти в ЕС к 2030 году. В то же время, добавил он, грузинское руководство осознает, что этот процесс не совершится быстро, и устремлено полностью реализовать эти реформы, активно работая в данном направлении.