Кавелашвили назвал дипломатичным ответ США по Грузии

Президент Грузии Кавелашвили оказался доволен ответом госсекретаря США Рубио и назвал его дипломатичным. Он передал, что Тбилиси готовы дать Вашингтону время, чтобы тот определил свою позицию.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что доволен дипломатичным ответом главы Госдепартамента США Марко Рубио, и отметил необходимость перезагрузки отношений между двумя странами.

Ранее Марко Рубио заявил, что у него нет четкого ответа по Грузии. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

"Важно, чтобы у них было справедливое отношение к стране, с которой, как всем известно, существует стратегическое партнерство. В принципе, он дипломатично ответил, и я доволен этим ответом, потому что это и так очевидно"

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп действует исходя из национальных интересов США и что сейчас страна находится в совершенно ином режиме: ее занимают вопросы Украины, Ближнего Востока, тарифы и вызовы, связанные с европейскими структурами.

Михаил Кавелашвили передал, что власти Грузии готовы дать время администрации США.