В Тбилиси не увидели у США четкой позиции по Грузии

Глава грузинского МИД заявила, что из заявления Рубио ясно, что Штаты не имеют четкой позиции по Грузии. Позиция США находится в разработке, добавила министр.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала слова госсекретаря США Марко Рубио по позиции Вашингтона относительно Тбилиси.

"Единственный вывод, который мы можем сделать из ответа Рубио, заключается в том, что сформированной позиции в отношении Грузии не существует – именно в том контексте, когда речь идет о национальных интересах США"

– министр

По словам Рубио, в США рассматриваются возможные меры в отношении руководства Грузии, однако конкретного ответа по Грузии нет, это предмет обсуждения.

"Тот ответ, который мы получили, заключается в том, что политика находится в процессе разработки"

– Бочоришвили

Напомним, США при администрации Джо Байдена объявили о пересмотре отношений с Грузией. В администрации президента Дональда Трампа пока не делали заявлений по американо-грузинским отношениям.

Грузинская сторона не раз призывала Вашингтон к перезагрузке отношений, но ответа пока не получила.